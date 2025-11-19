ua en ru
Ноябрь побил 5 температурных рекордов за день: где прогрело до +18 (карта)

Среда 19 ноября 2025 15:14
Ноябрь побил 5 температурных рекордов за день: где прогрело до +18 (карта) Ноябрь установил 5 новых температурных рекордов за один день (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны пять новых температурных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах зафиксировали новые температурные рекорды

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение вчерашнего дня - вторника, 18 ноября 2025 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.

Так, рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в пяти городах Украины в разных областях:

  • в Сумах - 13,7°C;
  • в Николаеве - 16,0°C;
  • в Днепре - 16,2°C;
  • в Запорожье - 17,1°C;
  • в Херсоне - 18,0°C.

Ноябрь побил 5 температурных рекордов за день: где прогрело до +18 (карта)Температурные рекорды в Украине в течение 18 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что происходит с погодой в Украине сегодня

В течение сегодняшнего дня - среды, 19 ноября - на погоду на юге, востоке и в центральных областях Украины влияют атмосферные фронты. То есть здесь вероятны осадки.

Между тем на западе и севере страны - в поле повышенного давления - осадков не прогнозировали.

Ранее синоптики УкрГМЦ рассказали, что:

  • юг и восток страны будут оставаться сегодня в теплой воздушной массе;
  • на остальной территории вследствие распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится.

В целом же погода по Украине - облачная с прояснениями. Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Теплее всего сегодня днем может быть на юге и востоке страны - до 7-12 градусов по Цельсию, а также в Крыму (где столбики термометров могут подняться до 15-20 градусов выше нуля).

Прохладнее всего - в Карпатах, где днем прогнозировали температуру воздуха около 0 градусов.

Ноябрь побил 5 температурных рекордов за день: где прогрело до +18 (карта)Прогноз погоды на текущий день (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вчера - несмотря на рекордное тепло в некоторых областях - ноябрь принес снег в ряд областей на западе Украины.

Сегодня же, 19 ноября, белый "ковер" накрыл некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Между тем метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.

Читайте также, чего ждать от погоды в Украине завтра и в каких областях прогнозируют дожди.

