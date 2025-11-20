ua en ru
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20 (карта)

Четвер 20 листопада 2025 15:20
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20 (карта) Завтра в більшості областей України очікується потепління (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода у більшості областей України завтра - у п'ятницю, 21 листопада - очікується теплішою, ніж зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найтепліше

Експерт поділилась що щоразу (або ж найчастіше) обирає, "яке атмосферне явище чи яку синоптичну деталь поставити першою, яка - важливіша чи цікавіша".

"Враховуючи, що в нас зараз холодно, питання потепління треба ставити наперед", - зауважила Діденко.

Тож розповідаючи про прогноз погоди на завтра, вона повідомила, що "очікується потепління".

Водночас вона уточнила, що буде воно "не повсюди".

"Хотіла б поінформувати, що у прогнозі переважаючою є інформація про більшість території й ображатися не варто, якщо часом ваша локація сюди не ввійшла. Але я тримаю руку на пульсі", - повідомила синоптик.

Отже, згідно з її інформацією, 21 листопада температура повітря в більшості областей:

  • підвищиться;
  • становитиме впродовж дня +9+14 градусів за Цельсієм.

Тепліше - до 12-18 градусів вище нуля - буде завтра:

  • на півдні;
  • подекуди - в центрі України.

Тим часом у Криму та в Херсонській області стовпчики термометрів можуть піднятись навіть до +20 градусів за Цельсієм.

Діденко розповіла, що у західних областях втримається при цьому холодна погода. Там у п'ятницю очікується від 2 до 7 градусів тепла.

Крім того, метеоролог поділилась прогностичною картою (яка показує градацію температури у різних регіонах України).

Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20 (карта)Градація температури повітря 21 листопада (карта: facebook.com/tala.didenko)

В яких областях ймовірні опади

Синоптик повідомила, що дощі завтра пройдуть:

  • на півночі України;
  • у її центральній частині.

Тим часом у західних областях ймовірні дощ і навіть мокрий сніг.

Без опадів погода очікується:

  • на півдні;
  • на сході.

Насамкінець Діденко розповіла, що у Києві впродовж 21 листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем.

"Але в столиці потепліє завтра до +9 градусів", - додала вона.

Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20 (карта)Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що листопад побив п'ять температурних рекордів за один день.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

