Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20 (карта)
Погода у більшості областей України завтра - у п'ятницю, 21 листопада - очікується теплішою, ніж зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра буде найтепліше
Експерт поділилась що щоразу (або ж найчастіше) обирає, "яке атмосферне явище чи яку синоптичну деталь поставити першою, яка - важливіша чи цікавіша".
"Враховуючи, що в нас зараз холодно, питання потепління треба ставити наперед", - зауважила Діденко.
Тож розповідаючи про прогноз погоди на завтра, вона повідомила, що "очікується потепління".
Водночас вона уточнила, що буде воно "не повсюди".
"Хотіла б поінформувати, що у прогнозі переважаючою є інформація про більшість території й ображатися не варто, якщо часом ваша локація сюди не ввійшла. Але я тримаю руку на пульсі", - повідомила синоптик.
Отже, згідно з її інформацією, 21 листопада температура повітря в більшості областей:
- підвищиться;
- становитиме впродовж дня +9+14 градусів за Цельсієм.
Тепліше - до 12-18 градусів вище нуля - буде завтра:
- на півдні;
- подекуди - в центрі України.
Тим часом у Криму та в Херсонській області стовпчики термометрів можуть піднятись навіть до +20 градусів за Цельсієм.
Діденко розповіла, що у західних областях втримається при цьому холодна погода. Там у п'ятницю очікується від 2 до 7 градусів тепла.
Крім того, метеоролог поділилась прогностичною картою (яка показує градацію температури у різних регіонах України).
Градація температури повітря 21 листопада (карта: facebook.com/tala.didenko)
В яких областях ймовірні опади
Синоптик повідомила, що дощі завтра пройдуть:
- на півночі України;
- у її центральній частині.
Тим часом у західних областях ймовірні дощ і навіть мокрий сніг.
Без опадів погода очікується:
- на півдні;
- на сході.
Насамкінець Діденко розповіла, що у Києві впродовж 21 листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем.
"Але в столиці потепліє завтра до +9 градусів", - додала вона.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
