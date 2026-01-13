Задержанным на протестах в Иране грозит смертная казнь в ближайшее время

В частности заявляется, что с 10 января генеральный прокурор Ирана объявил всех протестующих "мохаребами" - "врагами бога", одновременно обвинив их в так называемой "войне против бога". Иранский режим традиционно использует это "преступление", как повод приговаривать к смертной казни всех, кто выступает против него.

"Чиновники также пообещали рассматривать эти дела "строго и быстро" в специальных отделениях революционных судов", - пишет IHR.

Иранский режим обычно обвиняет протестующих в "войне против бога" и других вымышленных "преступлениях", поскольку страна основывается на "законах шариата". В большинстве случаев осужденных за так называемые "тяжкие преступления" ожидает только смертная казнь.