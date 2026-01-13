Затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом

Зокрема заявляється, що з 10 січня генеральний прокурор Ірану оголосив усіх протестувальників "мохаребами" - "ворогами бога", одночасно звинувативши їх у так званій "війні проти бога". Іранський режим традиційно використовує цей "злочин", як привід засуджувати до страти усіх, хто виступає проти нього.

"Чиновники також пообіцяли розглядати ці справи "суворо та швидко" у спеціальних відділеннях революційних судів", - пише IHR.

Іранський режим зазвичай звинувачує протестувальників у "війні проти бога" та інших вигаданих "злочинах", оскільки країна грунтується на "законах шаріату". В більшості випадків засуджених через так звані "важкі злочини" очікує тільки страта.