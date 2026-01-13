ua en ru
В Иране насчитали 12 тысяч погибших во время протестов против режима, - СМИ

Иран, Вторник 13 января 2026 17:55
UA EN RU
В Иране насчитали 12 тысяч погибших во время протестов против режима, - СМИ Иллюстративное фото: количество жертв беспорядков в Иране может превышать все подсчеты (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Иране речь может идти уже о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней. Предыдущие цифры были значительно меньше, при этом режим скрывает любые свидетельства относительно этого преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International.

Издание опубликовало заявление от редакционной коллегии под названием "Убийство 12 000 иранцев не будет похоронено в молчании". В заявлении утверждается, что количество жертв подавления протестов в Иране огромно, но режим блокирует информацию о реальных масштабах репрессий.

"Отключение Интернета, нарушение связи, закрытие СМИ и запугивание журналистов и свидетелей указывают на одну цель: не допустить, чтобы огромное историческое преступление стало известным", - сказано в заявлении.

"Крупнейшая резня в современной истории Ирана"

По данным издания, в течение двух ночей подряд, на 8 и на 9 января силовики режима аятолл убили по меньшей мере 12 тысяч человек. Расстрелы и убийства совершили силы Корпуса исламской революционной гвардии и ополченцы "Басиджа".

Источники издания, которые владели информацией от Высшего совета национальной безопасности и администрации президента Ирана, сказали, что убийства были полностью организованной кампанией. Не может идти и речи о том, что они стали результатом "спорадических" и "неплановых" столкновений.

По словам источников, убийства были совершены по прямому приказу аятоллы Али Хаменеи, с полного согласия руководителей всех ветвей власти, в том числе президента страны. Приказ отдавал Высший совет национальной безопасности, который разрешил силовикам использовать огнестрельное оружие.

Большинство убитых - это молодежь, в возрасте до 30 лет. При этом все средства связи молчат об этой трагедии: с 8 января сотни национальных и местных газет ничего не пишут, что уже является беспрецедентным явлением.

"Сегодня, кроме Исламской Республики Иранской телерадиокомпании (IRIB), внутри страны остается активными лишь несколько новостных веб-сайтов, и они также работают под цензурой и прямым контролем служб безопасности. Это не "кризисное управление". Это признание страха, что правда будет раскрыта", - сказано в заявлении.

Поиски доказательств

Издание просит очевидцев и свидетелей казней присылать любые документы, видеозаписи, фотографии, аудиозаписи показаний - все, что касается погибших, ситуации в медицинских центрах, мест столкновений и расстрелов и другие детали для подтверждения событий.

"Исламская Республика не может скрыть это преступление, отрезав народ Ирана от мира. Правда будет зафиксирована, имена погибших будут сохранены, и эта резня не будет похоронена в молчании", - акцентируют в заявлении.

Отметим, что по состоянию на утро 13 января подтвержденное количество погибших в Иране за 16 дней масштабных протестов против режима аятолл составляло уже 648 человек. Но уже тогда писали, что реальное количество жертв протестов может быть больше - правда, по самым мрачным оценкам оно могло достичь 6 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что падение режима аятолл в Иране нанесет большой вред России, поскольку исчезнет канал поставок вооружений и военных товаров через Каспийское море, а также способность обходить санкции с помощью Тегерана.

