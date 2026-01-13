ua en ru
"Помощь уже в пути": Трамп призвал иранцев продолжать демонстрации

Вторник 13 января 2026 17:52
"Помощь уже в пути": Трамп призвал иранцев продолжать демонстрации Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Так, в своей заметке президент США публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты.

"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТИТЕ СВОИ ИНСТИТУЦИИ!!!!... ПОМОЩЬ УЖЕ В ДОРОГЕ", - написал Дональд Трамп.

В то же время президент США не уточнил, о какой именно помощи идет речь и в какой форме она может быть предоставлена.

Кроме того, Трамп сообщил, что отменил все запланированные встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.

&quot;Помощь уже в пути&quot;: Трамп призвал иранцев продолжать демонстрации

Отметим, что протесты в Иране продолжаются на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономической нестабильности. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и масштабными беспорядками в крупных городах, в частности в Тегеране.

Ситуация в Иране

По последним данным ситуация в Иране остается очень напряженной из-за масштабных антиправительственных протестов, охвативших почти всю страну.

Массовые антиправительственные протесты начались в Иране 28 декабря, после того, как национальная валюта - иранский риал - упала до исторического минимума, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Протесты переросли из локальных экономических акций в общенациональное движение против правительства, в котором участвуют студенты, рабочие, торговцы и другие группы. Демонстрации проходят в десятках городов и включают требования политических изменений наряду с социально-экономическими требованиями.

После первых данных о жертвах президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию". По данным Axios, он склоняется к нанесению ударов по стране, чтобы наказать режим за убийства.

