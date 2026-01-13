Задержанным на протестах в Иране грозит смертная казнь в ближайшее время

Иллюстративное фото: во время протестов в Иране тысячи людей погибли или были арестованы (Getty Images)

В Иране могут в ближайшие дни начать казнить граждан, которых арестовали во время масштабных процессов. Органы "правосудия" по указаниям режима аятолл попытаются обвинить их в вымышленных преступлениях и убить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran Human Rights и другие иранские правозащитные группы.