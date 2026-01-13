Задержанным на протестах в Иране грозит смертная казнь в ближайшее время
В Иране могут в ближайшие дни начать казнить граждан, которых арестовали во время масштабных процессов. Органы "правосудия" по указаниям режима аятолл попытаются обвинить их в вымышленных преступлениях и убить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran Human Rights и другие иранские правозащитные группы.
В частности заявляется, что с 10 января генеральный прокурор Ирана объявил всех протестующих "мохаребами" - "врагами бога", одновременно обвинив их в так называемой "войне против бога". Иранский режим традиционно использует это "преступление", как повод приговаривать к смертной казни всех, кто выступает против него.
"Чиновники также пообещали рассматривать эти дела "строго и быстро" в специальных отделениях революционных судов", - пишет IHR.
Иранский режим обычно обвиняет протестующих в "войне против бога" и других вымышленных "преступлениях", поскольку страна основывается на "законах шариата". В большинстве случаев осужденных за так называемые "тяжкие преступления" ожидает только смертная казнь.
Отметим, по данным правозащитников, в Иране речь может идти уже о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней. Предыдущие цифры были значительно меньше, при этом режим скрывает любые свидетельства относительно этого преступления.
Между тем несмотря на масштабные репрессии президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".
После первых данных о жертвах президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию". По данным Axios, Трамп раздумывает об ударах по Ирану, чтобы наказать режим аятолл за убийства. Но другие СМИ пишут, что в реальности военных решений нет, а в Белом доме до сих пор не решили, что будут делать.
Массовые антиправительственные протесты начались в Иране 28 декабря, после того, как национальная валюта - иранский риал - упала до исторического минимума, что повлекло за собой стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что падение режима аятолл в Иране нанесет большой ущерб России, поскольку исчезнет канал поставок вооружений и военных товаров через Каспийское море, а также способность обходить санкции с помощью Тегерана.