Затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом

Ілюстративне фото: під час протестів в Ірані тисячі людей загинули або були заарештовані (Getty Images)

В Ірані можуть найближчими днями почати страчувати громадян, яких заарештували під час масштабних процесів. Органи "правосуддя" за вказівками режиму аятол спробують звинуватити їх у вигаданих злочинах та вбити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran Human Rights та інші іранські правозахисні групи.