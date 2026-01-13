Затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом
В Ірані можуть найближчими днями почати страчувати громадян, яких заарештували під час масштабних процесів. Органи "правосуддя" за вказівками режиму аятол спробують звинуватити їх у вигаданих злочинах та вбити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran Human Rights та інші іранські правозахисні групи.
Зокрема заявляється, що з 10 січня генеральний прокурор Ірану оголосив усіх протестувальників "мохаребами" - "ворогами бога", одночасно звинувативши їх у так званій "війні проти бога". Іранський режим традиційно використовує цей "злочин", як привід засуджувати до страти усіх, хто виступає проти нього.
"Чиновники також пообіцяли розглядати ці справи "суворо та швидко" у спеціальних відділеннях революційних судів", - пише IHR.
Іранський режим зазвичай звинувачує протестувальників у "війні проти бога" та інших вигаданих "злочинах", оскільки країна грунтується на "законах шаріату". В більшості випадків засуджених через так звані "важкі злочини" очікує тільки страта.
Відзначимо, за даними правозахисників, в Ірані мова може йти вже про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів. Попередні цифри були значно меншими, при цьому режим приховує будь-які свідчення щодо цього злочину.
Тим часом попри масштабні репресії президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Після перших даних про жертви президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію". За даними Axios, Трамп роздумує про удари по Ірану, щоб покарати режим аятол за вбивства. Але інші ЗМІ пишуть, що в реальності військових рішень немає, а в Білому домі досі не вирішили, що будуть робити.
Масові антиурядові протести почалися в Ірані 28 грудня, після того, як національна валюта - іранський ріал - впала до історичного мінімуму, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що падіння режиму аятол в Ірані завдасть великої шкоди Росії, оскільки зникне канал поставок озброєнь і військових товарів через Каспійське море, а також здатність обходити санкції за допомогою Тегерана.