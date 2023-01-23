Замминистра Лозинского поймали на взятке, а РФ атакует на юге: новости за выходные
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен с должности из-за взяточничества. Тем временем россияне проводили штурмы в Запорожской области.
Более детально о том, что произошло 21 и 22 января, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
- В Бахмуте российские военные обстреляли многоэтажку. Убиты 2 человека, трое получили ранения.
- Украинские морские пехотинцы уничтожили 11 российских захватчиков и прицепную пушку "Гиацинт-Б" 20 января.
- 20 января утром оккупанты попытались прорвать рубеж обороны на Бахмутском направлении, который удерживает одно из подразделений пограничников. Прорыва не произошло, пограничники уничтожили 9 российских военных, еще 17 были ранены.
- Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать наемника из Танзании в составе ЧВК "Вагнера".
- Украинские защитники за 21 января уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.
- Решающим моментом в войне Украины с российской агрессией станет эта весна и начало лета. После этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.
- Российские войска держат свои корабли на боевом дежурстве в Черном море. Среди которых четыре ракетоносителя, с общим залпом из около 32 ракет "Калибр".
- Украинские защитники 22 января нанесли успешные удары по вражеским складам боеприпасов.
Замминистра развития громад разоблачили на взятке: стали известны подробности аферы
Заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов. Он был уволен с должности.
По информации НАБУ, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц, в том числе Лозинский, присвоили часть государственных средств.
ВСУ о россиянах на Запорожском направлении: идут группами до 10 человек
В Запорожской области враг ведет разведку боем и пытается проводить штурмы небольшими группами, рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
По его словам, враг местами наступает небольшими разведывательными группами, до 10 человек.
"Однако сказать, что это какое-то значительное наступление, нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, если возможно, враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", - подчеркнул Ерин.
Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские военные ей помешали
Диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков снова попыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские бойцы ей помешали.
"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг скрылся", - рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Министерство обороны отреагировало на информацию СМИ о закупке продуктов для военных по якобы завышенным ценам. Там заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ для расследования этого дела.
"Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - заявили в ведомстве.
"Убили в авто СБУ". Буданов рассказал о гибели Киреева и его роли на переговорах
Банкир Денис Киреев являлся штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны. Его убили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.
По его словам, задачей Киреева на переговорах между Россией и Украиной было затягивание процесса, чтобы выиграть время для украинских военных.
Германия не будет возражать против передачи Польшей танков Leopard Украине, - Бербок
Правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2, подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
На вопрос, что произойдет, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бербок ответила: "Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути".
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