Замминистра Лозинского поймали на взятке, а РФ атакует на юге: новости за выходные

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен с должности из-за взяточничества. Тем временем россияне проводили штурмы в Запорожской области.

Более детально о том, что произошло 21 и 22 января, - в материале РБК-Украина .

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Замминистра развития громад разоблачили на взятке: стали известны подробности аферы

Заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов. Он был уволен с должности.

По информации НАБУ, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц, в том числе Лозинский, присвоили часть государственных средств.

ВСУ о россиянах на Запорожском направлении: идут группами до 10 человек

В Запорожской области враг ведет разведку боем и пытается проводить штурмы небольшими группами, рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

По его словам, враг местами наступает небольшими разведывательными группами, до 10 человек.

"Однако сказать, что это какое-то значительное наступление, нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, если возможно, враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", - подчеркнул Ерин.

Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские военные ей помешали

Диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков снова попыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские бойцы ей помешали.

"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг скрылся", - рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии

Министерство обороны отреагировало на информацию СМИ о закупке продуктов для военных по якобы завышенным ценам. Там заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ для расследования этого дела.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - заявили в ведомстве.

"Убили в авто СБУ". Буданов рассказал о гибели Киреева и его роли на переговорах

Банкир Денис Киреев являлся штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны. Его убили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, задачей Киреева на переговорах между Россией и Украиной было затягивание процесса, чтобы выиграть время для украинских военных.

Германия не будет возражать против передачи Польшей танков Leopard Украине, - Бербок

Правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2, подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

На вопрос, что произойдет, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бербок ответила: "Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути".