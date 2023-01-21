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Пытались прорвать оборону. Пограничники остановили атаку оккупантов возле Бахмута (фото)

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Донбасс, Суббота 21 января 2023 14:55
Пытались прорвать оборону. Пограничники остановили атаку оккупантов возле Бахмута (фото) Фото: пограничники остановили атаку оккупантов возле Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера утром оккупанты попытались прорвать рубеж обороны на Бахмутском направлении, который удерживает одно из подразделений пограничников. Прорыва не произошло, пограничники уничтожили 9 российских военных, еще 17 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", - говорится в сообщении.

Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника.

"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 21 января, ВСУ ликвидировали в сутки 860 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 120 160 военных.

Напомним, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

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