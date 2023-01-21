Пытались прорвать оборону. Пограничники остановили атаку оккупантов возле Бахмута (фото)
Вчера утром оккупанты попытались прорвать рубеж обороны на Бахмутском направлении, который удерживает одно из подразделений пограничников. Прорыва не произошло, пограничники уничтожили 9 российских военных, еще 17 были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", - говорится в сообщении.
Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника.
"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых", - добавили в ГПСУ.
Как сообщалось, по данным на утро субботы, 21 января, ВСУ ликвидировали в сутки 860 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 120 160 военных.
Напомним, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
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