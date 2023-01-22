Десятки единиц техники и 600 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и трижды ударила по позициям ПВО врага. Кроме того, защитники отбили атаки оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.

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