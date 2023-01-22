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Десятки единиц техники и 600 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Украина, Воскресенье 22 января 2023 08:35
Десятки единиц техники и 600 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: РФ потеряла уже более 120 тысяч своих военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 120 760 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 3145 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,
  • РСЗО - 445 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),
  • крылатых ракет - 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
  • специальной техники - 193 (+0).

Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и трижды ударила по позициям ПВО врага. Кроме того, защитники отбили атаки оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.

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