Десятки единиц техники и 600 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: РФ потеряла уже более 120 тысяч своих военных (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 120 760 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 3145 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,
- РСЗО - 445 (+2) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),
- крылатых ракет - 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
- специальной техники - 193 (+0).
Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и трижды ударила по позициям ПВО врага. Кроме того, защитники отбили атаки оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.