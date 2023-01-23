Заступника міністра Лозинського спіймали на хабарі, а РФ атакує на півдні: новини за вихідні

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було звільнено з посади через хабарництво. Тим часом росіяни проводили штурми у Запорізькій області.

Більш детально про те, що сталося 21 та 22 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Заступника міністра розвитку громад викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Його було звільнено з посади.

За інформацією НАБУ, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом та водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб, зокрема Лозинський, привласнила частину державних коштів.

ЗСУ про росіян на Запорізькому напрямку: йдуть групами до 10 осіб

У Запорізькій області ворог веде розвідку боєм та намагається проводити штурми невеликими групами, розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

За його словами, ворог подекуди наступає групами до 10 осіб.

"Однак сказати, що це якийсь значний наступ, не можна. Це маленькі групи, які прагнуть переважно на місцях перевірити нашу лінію оборони. І якщо це вдається, то, якщо можливо, ворог на окремих ділянках намагається покращити своє тактичне становище і зайняти більш вигідні позиції для оборони", - наголосив Єрін.

Російська ДРГ намагалася прорватися на Сумщину, але українські військові їй завадили

Диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, але українські бійці їй завадили.

"Вчора, близько 5 години ранку, група з 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - розповів голова ОВА Дмитро Живицький.

Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлю для армії

Міністерство оборони відреагувало на інформацію ЗМІ щодо закупівлі продуктів для військових за нібито завищеними цінами. Там заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення до СБУ для розслідування цієї справи.

"Відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, поширюються з ознаками умисних маніпуляцій і вводять в оману", - заявили у відомстві.

"Вбили в авто СБУ". Буданов розповів про загибель Кірєєва та його роль на переговорах

Банкір Денис Кірєєв був штатним співробітником Головного управління розвідки Міноборони. Його вбили в машині СБУ, а тіло викинули надвір, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, завданням Кірєєва на переговорах між Росією та Україною було затягування процесу, аби виграти час для українських військових.

Німеччина не заперечуватиме проти передачі Польщею танків Leopard Україні, - Бербок

Уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2, наголосила голова МЗС ФРН Анналена Бербок.

На питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: "Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху".