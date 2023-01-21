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Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские военные ей помешали

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Сумская область, Суббота 21 января 2023 12:46
Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские военные ей помешали Фото: российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область, но украинские военные ей помешали (defence-ua.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков снова попыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские бойцы ей помешали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину. Наши военные открыли огонь, враг скрылся", - написал он.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили 108 российских ДРГ, которые действовали на территории Украины с начала полномасштабной войны.

Кроме того, в Силах обороны отмечали, что вражеские ДРГ пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, но украинские военные их оперативно обнаруживают и уничтожают.

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ДРГ Сумская область
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