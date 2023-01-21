Россия готовится к новым ракетным ударам: военные объяснили, что на это указывает

Российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вообще (россияне - ред.) проводят разведку достаточно системно, мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - рассказала Гуменюк.

На уточняющий вопрос, что именно оккупационные войска пытаются отыскать, она ответила, что, как правило, это объекты критической инфраструктуры.

"Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", - отметила Гуменюк.

Комментируя сбитие российского разведывательного беспилотника "Мерлин", она пояснила, что это не что-то новое.

"Это не критично новенькое. Они используют определенный перечень своих дронов, который мы знаем. Но не каждый из них можно сразу идентифицировать. Например, бывает такое сбитие, что от него не остается даже и упоминания", - добавила Гуменюк.

При этом, по ее словам, на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести. Поскольку подлодка зашла в пункт базирования.

Гуменюк объяснила, что причиной этому может быть ряд факторов: какие-то проблемы врага, штормовая погода или переснаряжение.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому (обстрелу - ред.), как и мы готовы (к отражению - ред.). Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", - подытожила Гуменюк.

Напомним, что недавно украинцев уже предупреждали об угрозе ракетных ударов. Российские войска могут прибегнуть как к единичным ударам, так и к массированной атаке.

Добавим, ранее в украинской разведке спрогнозировали, какими будут дальнейшие ракетные атаки оккупантов.

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