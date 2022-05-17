У Києві розпочалася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
У Києві 17 травня 2022 року проходить церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Церемонія проводиться в "Українському домі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється, що після церемонії Кравчука поховають на Байковому кладовищі.
Перший президент України
Наприкінці 1980-х років Кравчук почав обіймати керівні посади в Центральному комітеті Комуністичної партії України, до 1991 року був головою Верховної Ради УРСР. Вийшов з Комуністичної партії Радянського Союзу після путчу в Москві.
Під його головуванням 24 серпня 1991 року парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. У грудні того ж року переміг на перших прямих президентських виборах з результатом 61,6%.
За роки президентства підписав Біловезькі угоди про припинення існування СРСР, Масандрівські угоди щодо розподілу Чорноморського флоту СРСР та утилізації ядерної зброї на території України, а також договір про передачу стратегічної ядерної зброї Росії.
На дострокових виборах в 1994 році, які проходили на тлі економічної кризи, програв Леоніду Кучмі. До 2006 року Кравчук перебував у лавах Соціал-демократичної партії України, був народним депутатом. Після прийняв рішення піти з політики.
Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня в Німеччині після тривалої хвороби на 89-році життя. У цій країні він відновлювався після перенесеної в минулому році операції на серці.
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