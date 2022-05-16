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Росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 19:54
Росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні впродовж дня відбулося 6 обстрілів з території Росії прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. На одній позиції обстріли тривали більше двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкрдонслужбу.

Російські снаряди розривалися поблизу населених пунктів Новгород-Сіверського, Семенівського та Городнянського районів Чернігівської області, а також Шосткинського району Сумської області.

"Один з обстрілів ділянки відділу прикордонної служби "Семенівка" Чернігівського прикордонного загону тривав більш двох годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники зранку 16 травня зупинили російських диверсантів у Сумській області. Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній території України.

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