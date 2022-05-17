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В Бахмуті обстрілом зруйновано багатоповерхівку: важко поранено дівчинку, є загиблий

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Донбас, Вівторок 17 травня 2022 17:16
В Бахмуті обстрілом зруйновано багатоповерхівку: важко поранено дівчинку, є загиблий Фото: у Бахмуті обстрілом зруйновано багатоповерхівку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, російські окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Бахмуті, зруйнувавши його з 1 по 5 поверх. З-під завалів рятівники дістали загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали", - розповів він.

За словами Кириленка, не иключено, що під завалами можуть бути і інші люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні масовано обстрілюють населені пункти Донецької області. Удари фіксують по лінії фронту від Вугледара до Бахмута.

Як повідомлялося, російські окупанти протягом 16 травня обстріляли 25 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок завданих ударів загинула дитина та 19 мирних жителів.

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