ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: скільки може коштувати паливо на АЗС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 травня 2022 20:10
В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: скільки може коштувати паливо на АЗС Фото: в Україні призупинили держрегулювання цін на бензин і дизель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - сказала Свириденко.

За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

Нагадаємо, напередодні Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Відзначимо, уряд України регулює ціни на моторне паливо з травня 2021 року. Питання про її скасування постало після початку війни з Росією, в результаті якої в країні виник дефіцит бензину і дизеля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко Ціни на бензин Війна в Україні
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси