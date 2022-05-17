Окупанти завдали ракетних ударів по Десні, є загиблі та багато поранених

Російські війська вранці 17 травня 2022 року завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі і багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні недобрий ранок у Чернігівській області, ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо є загиблі та багато поранених. Трохи пізніше дам детальну інформацію", - зазначив він. За його словами, це означає, що війна ще не пішла з Чернігівської області. Зазначимо, селище Десна знаходиться біля адміністративного кордону з Київською областю. У ньому базується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України.