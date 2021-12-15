Адаптивний карантин в Україні: які обмеження діятимуть до березня

Сьогодні, 15 грудня, в Україні офіційно продовжили дію адаптивного карантину . Обмеження епідемічних зон діятимуть щонайменше протягом I кварталу 2022 року.

Що таке адаптивний карантин

Це запровадження заходів з метою обмеження поширення захворювання. Водночас в різних областях діють різні правила, в залежності від епідемічної ситуації.

В першу чергу, обмеження націлені на збереження людських життів.

Правила роботи під час карантину

"Зелена" зона

Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

"Жовта" зона

Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

Заборонено:

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;

робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщення. Винятком є готелі, санаторні й соціальні заклади;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:

"жовтий" сертифікат про вакцинацію або паперова довідка 063-О (Карта профілактичних щеплень), які чинні протягом 30 днів ;

; "зелений" сертифікат про вакцинацію, який чинний протягом року ;

; міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке чинне протягом року ;

; іноземний сертифікат про вакцинацію препаратами, що схвалені ВООЗ. Документ також чинний протягом року ;

; негативний ПЛР-тест, або ж тест на виявлення антигена, які чинні протягом 72 годин ;

; сертифікат про одужання від коронавірусу, який чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу.

Додамо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин становлять:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;

Moderna - 28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів;

Oxford/AstraZeneca - 28 днів.

"Червона" зона

Заборонено:

робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;

робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:

"зелений" сертифікат про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин;

сертифікат про одужання.

Додамо, що "жовтий" сертифікат про вакцинацію не є чинним для роботи й відвідування закладів.

Які правила діють незалежно від зони:

забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% учнів й співробітників;

забороняється пересування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

забороняється самовільно залишати обсервацію або самоізоляцію.

Що продовжує роботу незалежно від зони: