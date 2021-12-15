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Адаптивний карантин в Україні: які обмеження діятимуть до березня

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Середа 15 грудня 2021 16:41
Адаптивний карантин в Україні: які обмеження діятимуть до березня Фото: адаптивний карантин в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 грудня, в Україні офіційно продовжили дію адаптивного карантину. Обмеження епідемічних зон діятимуть щонайменше протягом I кварталу 2022 року.

Подробиці адаптивного карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Що таке адаптивний карантин

Це запровадження заходів з метою обмеження поширення захворювання. Водночас в різних областях діють різні правила, в залежності від епідемічної ситуації.

В першу чергу, обмеження націлені на збереження людських життів.

Правила роботи під час карантину

"Зелена" зона

Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

"Жовта" зона

Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

Заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;
  • робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;
  • робота спортзалів та басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення. Винятком є готелі, санаторні й соціальні заклади;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:

  • "жовтий" сертифікат про вакцинацію або паперова довідка 063-О (Карта профілактичних щеплень), які чинні протягом 30 днів;
  • "зелений" сертифікат про вакцинацію, який чинний протягом року;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке чинне протягом року;
  • іноземний сертифікат про вакцинацію препаратами, що схвалені ВООЗ. Документ також чинний протягом року;
  • негативний ПЛР-тест, або ж тест на виявлення антигена, які чинні протягом 72 годин;
  • сертифікат про одужання від коронавірусу, який чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу.

Додамо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин становлять:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;
  • Moderna - 28 днів;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів;
  • Oxford/AstraZeneca - 28 днів.

"Червона" зона

Заборонено:

  • робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
  • робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:

  • "зелений" сертифікат про вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин;
  • сертифікат про одужання.

Додамо, що "жовтий" сертифікат про вакцинацію не є чинним для роботи й відвідування закладів.

Які правила діють незалежно від зони:

  • забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% учнів й співробітників;
  • забороняється пересування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • забороняється самовільно залишати обсервацію або самоізоляцію.

Що продовжує роботу незалежно від зони:

  • банки;
  • АЗС;
  • ветеринарні магазини;
  • аптеки;
  • продовольчі магазини;
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