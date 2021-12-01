Зарплати лікарів піднімуть з 1 січня. Зеленський назвав суми

Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплати для лікарів. Заробітню плату для лікарів піднімуть з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на послання президента до Ради.

За його словами, з 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тисяч гривень.

"Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень - для лікарів.