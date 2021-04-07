Річна ціна газу для населення буде діяти з 1 травня: що зміниться

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня остаточно ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Усі постачальники газу будуть зобов'язані з 1 травня 2021 року встановити базову ціну на рік "за замовчуванням" і не підвищувати її.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті комісії, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року.

Базова річна пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну природного газу.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом строку дії однієї базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня), такий постачальник має право відмовити повторно постачати споживачу природний газ в рамках базової річної пропозиції у поточному році (з 1 травня по 30 квітня).

Строк дії базової річної пропозиції не залежить від початку постачання природного газу побутовому споживачу та триває до 30 квітня.

Термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку постачання природного газу побутовому споживачеві і триває до 30 квітня.