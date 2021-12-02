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Тарифи на розподіл газу зміняться з 1 січня: в яких регіонах платитимуть найбільше

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 13:34
Тарифи на розподіл газу зміняться з 1 січня: в яких регіонах платитимуть найбільше Фото: Тарифи на розподіл газу зростуть з 1 січня 2022 року
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила нові на розподіл газу. Планується, що ці тарифи набудуть чинності з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем відбудеться 13-15 грудня 2021 року.

Планується затвердити наступні тарифи:

Назва підприємства Тариф грн за кубометр (без ПДВ)
"Чернівцігаз" 2,14
"Харківгаз" 1,99
"Гадячгаз" 1,99
"Лубнигаз" 1,99
"Закарпатгаз" 1,99
"Миколаївгаз" 1,99
"Уманьгаз" 1,95
"Івано-Франківськгаз" 1,86
"Мелітопольгаз" 1,84
"Коростишівгаз" 1,82
"Тисменицягаз" 1,79
"Полтавагаз" 1,76
"Вінницягаз" 1,76
"Чернігівгаз" 1,76
"Тернопільгаз" 1,75
"Житомиргаз" 1,70
"Львівгаз" 1,69
"Херсонгаз" 1,62
"Волиньгаз" 1,57
"Луганськгаз" 1,57
"Рівнегаз" 1,56
"Хмельницькгаз" 1,54
"Кіровоградгаз" 1,49
"Київоблгаз" 1,46
"Маріупольгаз" 1,45
"Кременецьке УПРГ" 1,36
"Сумигаз" 1,34
"Дніпропетровськгаз" 1,26
"НГХП "Сірка" 1,21
"Донецькоблгаз" 1,18
"Одесагаз" 1,09
"Тернопільміськгаз" 1,06
"Шепетівкагаз" 1,06
"Запоріжгаз" 0,92
"Дніпрогаз" 0,90
"Черкасигаз" 0,57
"Криворіжгаз" 0,53
"Кременчукгаз" 0,46
"Харківміськгаз" 0,43
"Київгаз" 0,32

Раніше у НКРЕКП заявили, що корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.

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