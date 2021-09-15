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Пенсіонерам доплачуватимуть по 300 гривень: хто і коли отримає гроші

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Середа 15 вересня 2021 14:17
Пенсіонерам доплачуватимуть по 300 гривень: хто і коли отримає гроші Фото: прем'єр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам доплачуватимуть щомісяця до 300 гривень. Доплати будуть встановлені пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", - заявив Шмигаль.

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