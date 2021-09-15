Пенсіонерам доплачуватимуть по 300 гривень: хто і коли отримає гроші
Фото: прем'єр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам доплачуватимуть щомісяця до 300 гривень. Доплати будуть встановлені пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", - заявив Шмигаль.