Запуск Space X і заворушення в США: новини за вихідні

Американська компанія SpaceX запустила в космос ракету з людьми, МОЗ анонсував новий етап ослаблення карантину, в ряді міст США ввели комендантську годину через заворушення. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 30-31 травня, - в матеріалі РБК-Україна

SpaceX вперше запустила в космос ракету з людьми (відео)

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила корабель з астронавтами на навколоземну орбіту. Ракета Falcon-9 з кораблем Crew Dragon успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал (США). Запуск корабля транслювало NASA.

Вперше з 2011 року США доставили своїх астронавтів на навколоземну орбіту без допомоги російських "Союзів".

SpaceX стала першою комерційною компанією, яка здійснила запуск космічного корабля з людьми на борту, до цього кораблі компанії Ілона Маска були безпілотними та доставляли до МКС лише різні вантажі.

МОЗ анонсував новий етап ослаблення карантину: що дозволять з 1 червня

В Україні з 1 червня почнеться третій етап ослаблення карантину. Нові ослаблення будуть дозволені лише в тих областях, які відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як зазначили в МОЗ, з 1 червня відновлюють роботу спортивні та фітнес-зали, басейни, а також буде відновлено міжобласне транспортне сполучення. При цьому відновлення роботи буде з певними обмеженнями.

Нерухомість за кордоном та мільйонні доходи: Зеленський показав декларацію

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік. В ній український лідер зазначив численні об'єкти нерухомості, мільйонні доходи та колекцію дорогих годинників.

Відповідну декларацію опубліковано в електронному реєстрі НАЗК.

Згідно з поданою декларацією, доходи Зеленського і його сім'ї минулого року склали 26,6 млн гривень, при цьому з травня 2019 він відійшов від бізнесу, а його зарплата на посаді президента склала 208 тисяч гривень.

У Закарпатській області призупиняли пропуск через КПП "Тиса"

31 травня у Закарпатській області призупиняли пропуск через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Зараз в'їзд і виїзд на пункті пропуску був заблокований водіями.

У Держприкордонслужбі звинуватили в цьому "окремих осіб, які прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли належні види контролю".

Пізніше пропуск на пункті "Тиса" відновили. Прикордонники підтягнули додаткові сили. Мінфін назвав ситуацію з блокуванням КПП "Тиса" спробою ввезення контрабанди.

Ще п'ятьох учасників стрілянини в Броварах взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще п'ятьом учасникам перестрілки. Станом на ранок 31 травня взяті під варту вже 11 учасників конфлікту.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці зазначили, що всім 11 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Заворушення в США: комендантську годину ввели понад 40 міст

Влада понад 40 американських міст ввела комендантську годину через масові заворушення, які почалися після вбивства поліцією афроамериканського жителя Міннеаполісу. Комендантську годину ввели в окремих містах у 22 штатах.

Начальник поліції Індіанаполіса Рендал Тейлор заявив, що, щонайменше, три людини були вбиті на тлі протестів в центрі Індіанаполіса в суботу ввечері.

Зима відступати не планує: Карпати засипало снігом (фото)

31 травня Карпати засипало снігом. В мережі з'явилися незвичайні знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі туманного неба. Знімки розмістили на Facebook-сторінці "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост".