Заворушення в США: комендантську годину ввели понад 40 міст

Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/JeremiahCordei1)

Комендантську годину введений в окремих містах у 22 штатах

Влада понад 40 американських міст ввела комендантську годину через масові заворушення, які почалися після вбивства поліцією афроамериканського жителя Міннеаполісу. Комендантську годину ввели в окремих містах у 22 штатах.

Про це повідомляє CNN.

Так, в Арізоні по всьому штату введено тижневу комендантську годину.

Штат Каліфорнія - округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беверлі-Хіллз, Санта-Моніка, Західний Голівуд, Сан-Хосе. Колорадо - Денвер. Флорида - Маямі, округ Оріндж, Джексонвілль, Орландо. Джорджія - Атланта. Іллінойс - Чикаго. Індіана - Індіанаполіс. Кентуккі - Луїсвілль. Мічиган - Детройт.

В штаті Міннесота комендантську годину ввели в містах Міннеаполіс і Сент-Пол. В Міссурі - Канзас-Сіті. У Нью-Йорку - в Рочестері.

В Огайо особливий режим діє в містах Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо. В Орегоні - в Портленді, Юджині.

У штаті Пенсільванія комендантська година введена в містах Філадельфія та Піттсбург. Також у містах Чарльстон, Колумбія, Міртл-Біч у штаті Південна Кароліна. У штаті Теннессі комендантську годину введели в Нешвіллі , а Техасі - у Даласі та Сан-Антоніо.

Також особливий режим діє в містах Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), Річмонд (штат Вірджинія ), Сіетл (штат Вашингтон), Вашингтон (округ Колумбія), а також Мілуокі і Медісон (штат Вісконсін).

Крім того, в шататх Арізона, Техас і Вірджинія введений режим надзвичайної ситуації.

Також наголошується, що в Чикаго закрито центральний діловий район і район Loop. В'їзд туди дозволено тільки для співробітників фірм і жителів.

В Міннесоті закриті основні шосе.

Крім того, за інформацією CNN, співробітники Білого дому отримали електронні листи з рекомендацією тимчасово не виходити на роботу через протести.

У листах також наголошується, що на території резиденції президента США підтримується "підвищений рівень безпеки".

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.

З-за масових заворушень 7 американських штатів і округ Колумбія закликали ввести в місто бійців Національної гвардії для стримування натовпу.

Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнають рух "Антифа" терористичною організацією.

Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.

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Автор: Надія Собенко