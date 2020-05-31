ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Закарпатській області призупинено пропуск через КПП "Тиса"

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 13:46
У Закарпатській області призупинено пропуск через КПП "Тиса"
Фото: ситуація на КПП (dpsu.gov.ua)

У Держприкордонслужбі звинувачують водіїв, які не пройшли належні види контролю

У Закарпатській області призупинено пропуск через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Зараз в'їзд і виїзд на пункті пропуску заблокований водіями.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

У відомстві звинуватили "окремих осіб, які прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли належні види контролю".

"Вранці 31 травня водії транспортних засобів роблять неможливим в'їзд і виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їхні дії деколи мають провокаційний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через це залучили додаткові сили Держприкордонслужби. До того ж, людям радять врахувати ситуацію, що склалася і, по можливості, утриматися від поїздки або вибрати інші пункти пропуску.

Фото: ситуація на КПП (dpsu.gov.ua)

Вчора митники повідомили, що водії мікроавтобусів, які зараз знаходяться на КПП, крім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення.

"Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах", - зазначили митники.

Нагадаємо, раніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли відкриються пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що постанова про відкриття пунктів пропуску на українському кордоні було опубліковано 28 травня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пограничникиЗакарпатська областьпункт пропуска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся