Запуск Space X и беспорядки в США: новости за выходные

Американская компания SpaceX запустила в космос ракету с людьми, Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина, в ряде городов США ввели комендантский час из-за беспорядков. Подробнее о том, что произошло на выходных, 30-31 мая, - в материале РБК-Украина

SpaceX впервые запустила в космос ракету с людьми (видео)

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).

Запуск корабля транслировало NASA. Впервые с 2011 года США доставили своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

Так, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту, до этого корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы.

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновляют работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.

В Закарпатской области приостанавливали пропуск через КПП "Тиса"

31 мая в Закарпатской области приостанавливали пропуск через контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Въезд и выезд на пункте пропуска заблокирован водителями. В Госпогранслужбе обвинили "отдельных лиц, следующих на въезд в Украину, которые не прошли положенные виды контроля".

Позже пропуск на пункте "Тиса" возобновили. Пограничники подтянули дополнительные силы.

Минфин назвал ситуацию с блокировкой КПП "Тиса" попыткой ввоза контрабанды.

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Недвижимость за границей и миллионные доходы: Зеленский показал декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год. В ней украинский лидер указал многочисленные объекты недвижимости, миллионные доходы и коллекцию дорогих часов.

Соответствующая декларация опубликована в электронном реестре НАПК.

Согласно поданной декларации, доходы Зеленского и его семьи в прошлом году составили 26,6 млн гривен, при этом с мая 2019 он отошел от бизнеса, а его зарплата на посту президента составила 208 тысяч гривен.

Беспорядки в США: комендантский час ввели более 40 городов

Власти более 40 американских городов ввели комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Комендантский час введен в отдельных городах в 22 штатах.

Также сообщается, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером.

Зима отступать не планирует: Карпаты засыпало снегом (фото)

31 мая Карпаты засыпало снегом. В сети появились необычные снимки горных склонов с белоснежными покровами на фоне туманного неба. Снимки разместили на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".