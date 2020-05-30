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SpaceX вперше запустила в космос ракету з людьми

Новини » Hi-tech     30.05.2020 - 22:23
SpaceX вперше запустила в космос ракету з людьми
Фото: запуск ракети компанії SpaceX (flickr.com thaddeus cesari)

SpaceX вперше доставить астронавтів на космічну станцію

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила корабель з астронавтами на навколоземну орбіту. Ракета Falcon-9 з кораблем Crew Dragon успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал (США).

Запуск корабля транслювало NASA.

Корабель CrewDragon доставить на Міжнародну космічну станцію досвідчених американських астронавтів: 49-річного Боба Бенкена та 53-річного Дугласа Херлі. Стикування корабля з МКС відбудеться у неділю, 31 травня, о 17:30 за київським часом.

Вперше з 2011 року США доставить своїх астронавтів на навколоземну орбіту без допомоги російських "Союзів".

Так, SpaceX стала першою комерційною компанією, яка здійснила запуск космічного корабля з людьми на борту, до цього кораблі компанії Ілона Маска були безпілотними та доставляли до МКС лише різні вантажі. Якщо операція з доставки людей на МКС пройде успішно, NASA й надалі буде співпрацювати зі SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon на навколоземну орбіту спочатку мав був відбутися 27 травня, але через погані погодні умови його було перенесено.

Сьогодні вранці американські військові повідомляли, що погодні умови знову можуть перешкодити польоту космічного корабля з ймовірністю в 50%.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ракетакосмосSpaceXИлон Маск
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