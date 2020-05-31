МОЗ анонсував новий етап ослаблення карантину: що дозволять з 1 червня

Критерії для ослаблення карантину поки змінювати не планують
В Україні з 1 червня почнеться третій етап ослаблення карантину. Нові ослаблення будуть дозволені лише в тих областях, які відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як зазначили в МОЗ, з 1 червня відновлюють роботу спортивні та фітнес-зали, басейни, а також буде відновлено міжобласне транспортне сполучення. При цьому відновлення роботи буде з певними обмеженнями.
Також Степанов зазначив, що міністерство не планує змінювати критерії відповідності областей до переходу до нового етапу ослаблення карантину.
"Мені здається, що кожен з цих критеріїв зрозумілий для будь-якої людини і, якщо ми говоримо про зміни цих критеріїв, то вони можуть змінюватися не в бік пом'якшення, а навпаки - і щодо збільшення кількості тестів, і зменшення кількості захворілих. Але на сьогоднішній день ми не розглядаємо", - сказав Степанов.
Зазначимо, згідно з критеріями кожна область повинна відповідати наступним вимогам:
Також з 1 червня відновлюють залізничне сполучення, вже в продаж надійшли квитки на 35 поїздів далекого прямування.
Раніше РБК-Україна писало, що міжобласні поїздки в проблемні регіони з 1 червня можуть дозволити з обмеженням.
Крім цього повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров'я не рекомендують виходити на роботу людей старше 60 років, при цьому існують винятки.
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Автор: Игорь Литвиненко