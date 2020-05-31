Мінфін назвав ситуацію з блокуванням КПП "Тиса" спробою ввезення контрабанди

Фото: ситуація на КПП "Тиса" (dpsu.gov.ua)

Водії намагалися ввезти в Україну товари без необхідного декларування

Інцидент із блокуванням контрольно-пропускного пункту "Тиса" у Закарпатській області пов'язаний зі спробою ввезення контрабандних товарів на територію України. Для вирішення конфліктної ситуації в Закарпатську область терміново відправлений виконуючий обов'язки Державної митної служби Ігор Муратов.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Наголошується, що на даний момент на КПП утворилися кілометрові черги з-за відмови деяких водіїв і пасажирів автомобілів декларувати товари, які ввозяться на територію України. Також водіям запропонували передати ці товари на митний склад. На ці умови погодилися лише кілька водіїв.

"Це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари. Однак ці схеми більше не спрацюють. Як раніше вже не буде. І до цього повинні звикати все", - зазначив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Він також повідомив, що в рамках реформи вже посилено контроль за роботою митниць, а також йде оцінка методів роботи митників.

"У нас розроблений чіткий план заходів з протидії контрабанді та незаконному ввезенню товарів. І він поступово втілюється в життя", - сказав Драганчук.

Зазначимо, конфліктна ситуація на КПП "Тиса" склалася після того, як 30 травня деякі водії намагалися нелегально ввезти на територію України визначені товари. Згодом прикордонники відмовили у в'їзді декількох транспортних засобів.

У підсумку, вранці 31 травня водії заблокували роботу КПП "Тиса", вимагаючи пропустити їх через кордон.

Раніше РБК-Україна писало, що пропускні операції на пункті пропуску поновилися, на місце були стягнуті додаткові сили прикордонників, а також вирушив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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Автор: Игорь Литвиненко