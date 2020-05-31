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Ще п'ятьох учасників стрілянини в Броварах взяли під варту

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 10:47
Ще п'ятьох учасників стрілянини в Броварах взяли під варту
Фото: засідання суду (facebook.com/UA.National.Police)

Запобіжний захід вже вибрали 11 учасників перестрілки

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще п'ятьом учасникам перестрілки. Станом на ранок 31 травня взяті під варту вже 11 учасників конфлікту.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці зазначили, що всім 11 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Також у поліції повідомили, що вже затримано 30 учасників перестрілки в Броварах. З них підозру було повідомлено 23 людям.

Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають.

Зазначимо, у суду є 72 години з моменту затримання учасників перестрілки, щоб взяти під варту підозрюваних. Після закінчення цього терміну правоохоронця зобов'язані будуть відпустити затриманих.

Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. За попередньою інформацією, в конфлікті брали участь офіційні перевізники і нелегали. Після конфлікту правоохоронці оголосили план-перехоплення і провели затримання учасників відразу в декількох областях.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

До цього повідомлялося, що в конфлікті брали участь близько 100 осіб.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Броварымера пресеченияСтрільба
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