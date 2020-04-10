Заборона на вихід на вулицю і закриті продуктові: у трьох областях ввели тотальний карантин

Завтра, 11 квітня, тимчасово посилюється карантин в деяких областях України аж до закриття продуктових магазинів і заборони виходити на вулицю. РБК-Україна стежить, які регіони йдуть на радикальні кроки в боротьбі з коронавірусом.

Закарпатська область

Найближчими вихідними Закарпатська область максимально посилює карантин - з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня населенню заборонили виходити на вулицю. Як зазначив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко, це означає, що "ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома".

Він також уточнив, що на вулиці вийдуть патрулі, які проконтролюють нові обмеження, а "порушникам не вдасться уникнути штрафів".

Волинська область

З 13:00 суботи до 06:00 понеділка максимальні обмеження на пересування запроваджуються й у Волинській області. У зв'язку з цим, місцевих жителів просять заздалегідь запастися ліками і продуктами харчування.

Чернівецька область

Найближчими вихідними вводяться аналогічні обмеження в Чернівецькій області. Особливий режим також триватиме з другої половини дня 11 квітня до ранку 13 квітня. Як заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, закриваються усі магазини, в тому числі продуктові.

Крім того, місцеві АЗС будуть обслуговувати тільки медичні служби, служби порятунку і поліцію, щоб у жителів області "не виникало спокуси кудись поїхати".

Що далі

Київська область не така категорична і лише рекомендувала обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях. При цьому крім термінів, які вказано у трьох вищеназваних областях, пропонується ввести обмеження й з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня. Це дає підстави вважати, що на наступні вихідні, коли буде відзначатися православна Пасха, ще більше регіонів заборонять населенню з'являтися на вулиці.

У той же час сьогодні Тернопіль відмовився від введення комендантської години, хоча на вулиці вийдуть посилені патрулі.

Локальний карантин посилено в місті Олешки Херсонської області. Районний центр закривають на вихідні, на вулиці вийде багато патрулів.

"Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня", - повідомив мер Олешків Дмитро Воронов.