На Закарпатті офіційно заборонили виходити на вулицю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватимуть тільки на вихідних

Прийнято рішення про максимальне посилення карантину в Закарпатській області, жителям заборонили виходити на вулицю найближчими вихідними днями. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження вводяться тільки на найближчі вихідні дні - заборонено пересування з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.

"Починаючи з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня, ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома. Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли відвідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Але іншого варіанту, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки немає", - йдеться у зверненні голови Закарпатської ОДА Олексія Гетьманенка.

Він також уточнив, що поліція в ці дні буде працювати в посиленому режимі і порушникам не вдасться уникнути штрафів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області на вихідні закриють продуктові магазини і АЗС.

Крім того, повідомлялося, що в трьох областях України можуть ввести комендантську годину.

