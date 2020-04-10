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У Чернівецькій області закриють продуктові магазини та АЗС на вихідні

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 09:15
У Чернівецькій області закриють продуктові магазини та АЗС на вихідні
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

АЗС будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та поліції

У Чернівецькій області у рамках карантину через коронавірус на вихідні вводиться особливий режим: продуктові магазини та АЗС будуть зачинені. Про це сьогодні у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook розповів глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Важливо! Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020]

На Буковині сьогодні, 9 квітня, офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб. У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра. Усі недужі надто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували. За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи. Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома.

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.

Він уточнив, що, на відміну від минулих вихідних, в області не працюватиме жоден магазин, продуктові в тому числі.

Так, у четвер відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим.

"На відміну від попередніх вихідних, у наступну суботу з 13:00 не будуть працювати жодні магазини, і продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та національної поліції", - поінформував глава ОДА.

Він зазначив, що такі заходи необхідні, аби у мешканців області "не виникало жодної спокуси кудись виїхати".

Нагадаємо, в Чернівецькій області за останню добу померли ще троє інфікованих. Випадки інфікування зареєстровані в усіх районах області. Підкреслимо, число інфікованих в області зросло до 379 випадків.

Як писало РБК-Україна, в Чернівецькій області за останню добу підтвердили 76 нових випадків захворювання на коронавірус.

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