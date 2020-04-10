ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Херсонській області на карантин повністю закриють районний центр

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 10:52
У Херсонській області на карантин повністю закриють районний центр
Ілюстративне фото (facebook Дмитро Воронов)

Нові обмеження діятимуть на вихідних

У місті Олешки Херсонської області запровадили додаткові карантинні обмеження для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Дмитра Воронова.

За його словами, тотальний карантин у Олешках ініціювало керівництво області. Нові обмеження будуть діяти по суботам та неділям.

"На вихідні дні Олешки будуть повністю закриті на карантин (пости поліції), на вулиці вийде багато патрулів, для жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів. Кому потрібен хліб, молоко та продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня", - повідомив Воронов.

Мер Олешок уточнив, що в’їхати до міста буде неможливо (окрім спецтранспорту, авто постачальників продуктів харчування), виїзд буде здійснюватися частково.

Наразі відомо про 6 підтверджених випадків коронавірусу в Олешках. Всього у Херсонській області станом на ранок 10 квітня зареєстровано 27 заражень COVID-19.

Нагадаємо, в Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 осіб. Більшість утікачів - із Західної України і з Дніпропетровської області.

Також РБК-Україна повідомляло, що тотальний карантин ввели в селі Комарівка Чернігівської області. Населений пункт оголосили осередком спалаху коронавірусу.

У Чернівецькій області зафіксували новий спалах заражень коронавірусом Феномен Миколаївської області: у МОЗ заявили про виявлені порушення
Новини України Херсонская областькарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся