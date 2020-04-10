У Херсонській області на карантин повністю закриють районний центр

Ілюстративне фото (facebook Дмитро Воронов)

Нові обмеження діятимуть на вихідних

У місті Олешки Херсонської області запровадили додаткові карантинні обмеження для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Дмитра Воронова.

За його словами, тотальний карантин у Олешках ініціювало керівництво області. Нові обмеження будуть діяти по суботам та неділям.

"На вихідні дні Олешки будуть повністю закриті на карантин (пости поліції), на вулиці вийде багато патрулів, для жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів. Кому потрібен хліб, молоко та продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня", - повідомив Воронов.

Мер Олешок уточнив, що в’їхати до міста буде неможливо (окрім спецтранспорту, авто постачальників продуктів харчування), виїзд буде здійснюватися частково.

Наразі відомо про 6 підтверджених випадків коронавірусу в Олешках. Всього у Херсонській області станом на ранок 10 квітня зареєстровано 27 заражень COVID-19.

Нагадаємо, в Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 осіб. Більшість утікачів - із Західної України і з Дніпропетровської області.

Також РБК-Україна повідомляло, що тотальний карантин ввели в селі Комарівка Чернігівської області. Населений пункт оголосили осередком спалаху коронавірусу.