Тернопіль відмовився від введення комендантської години

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У той же час в місті посилять контроль за дотриманням карантину

Незважаючи на ситуацію з коронавірусом в Тернополі відмовилися від введення комендантської години на найближчі вихідні. Про це йдеться в повідомленні на сайті мерії Тернополя.

Повідомляється, що в найближчі дні, 11 і 12 квітня, у Тернополі не будуть вводити комендантські вихідні. Однак через зростання кількості заражених поліція буде посилено контролювати дотримання карантинних обмежень.

"Працівники Національної поліції, патрульної поліції та муніципальної інспекції будуть здійснювати постійне патрулювання вулиць міста, паркових зон, дитячих і спортивних майданчиків, а на контрольно-пропускних пунктах, обладнані за всіма в'їздах до Тернополя, водіям і пасажирам автомобілів будуть проводити температурний скринінг", - йдеться в повідомленні

Також повідомляється, що жителям міста, які планують виїхати з Тернополя для весняно-польових робіт, слід утриматися від відвідування населених пунктів - осередків COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Закарпатті офіційно заборонили виходити на вулицю. Фактична комендантська година там триватиме з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня.