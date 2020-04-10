У Київській області суттєво посилили карантин

У Київській області, зокрема, обмежили доступ громадян до місць поховань

Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Для запобігання поширення коронавірусу комісія прийняла рішення:

Разом з тим, комісія прийняла рішення, що при виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус:

на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемі чі обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання;

чі обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.

Нагадаємо, Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з спалахом коронавірусу в Чернівецькій області на вихідні закриють продуктові магазини і АЗС