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Максимальне обмеженя пересування вводять у Волинській області

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 14:00
Максимальне обмеженя пересування вводять у Волинській області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З 13:00 суботи до 06:00 годин понеділка волинян просять не виходити з дому

З 11 квітня у Волинській області вводиться режим максимального обмеження пересування через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

Як зазначається, з 13:00 суботи до 06:00 годин понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

"Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - заявив голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, також прийнято рішення про максимальне посилення карантину в Закарпатській області, жителям заборонили виходити на вулицю найближчими вихідними днями.

Разом з тим, в Чернівецькій області на вихідні закриють продуктові магазини і АЗС. У регіоні наразі зафіксований спалах коронавірусу.

Додамо, Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус. В Київській області на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

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