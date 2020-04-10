Запрет на выход на улицу и закрытые продуктовые: в трех областях ввели тотальный карантин

Завтра, 11 апреля, временно ужесточается карантин в некоторых областях Украины вплоть до закрытия продуктовых магазинов и запрета выходить на улицу. РБК-Украина следит, какие регионы идут на радикальные шаги в борьбе с коронавирусом.

Закарпатская область

На ближайшие выходные Закарпатская область максимально ужесточает карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу. Как отметил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, это значит, что "вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома".

Он также уточнил, что на улицы выйдут патрули, которые проконтролируют новые ограничения, а "нарушителям не удастся избежать штрафов".

Волынская область

С 13:00 субботы до 06:00 понедельника максимальные ограничения на передвижения вводятся и в Волынской области. В связи с этим, местных жителей просят заранее запастись лекарствами и продуктами питания.

Черновицкая область

На ближайшие выходные вводятся аналогичные ограничения в Черновицкой области. Особый режим также продлится со второй половины дня 11 апреля до утра 13 апреля. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, закрываются все магазины, в том числе продуктовые.

Кроме того, местные АЗС будут обслуживать только медицинские службы, службы спасения и полицию, чтобы у жителей области "не возникало никакого соблазна куда-то уехать".

Что дальше

Киевская область не так категорична и всего лишь рекомендовала ограничить передвижение и пребывания людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. Это дает основания полагать, что на следующие выходные, когда будет отмечаться православная Пасха, еще больше регионов запретят населению появляться на улице.

В то же время сегодня Тернополь отказался от введения комендантского часа, хотя на улицы выйдут усиленные патрули.

Локальный карантин усилен в городе Олешки Херсонской области. Районный центр закрывают на выходные, на улицы выйдет много патрулей.

"Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня", - сообщил мэр Олешков Дмитрий Воронов.