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Ціни на газ в березні знизилися до чотирирічного мінімуму

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 22:30
Ціни на газ в березні знизилися до чотирирічного мінімуму
Фото: газова плита (РБК-Україна)

"Нафтогаз" знизив ціну на газ до 4,3 грн за кубометр

"Нафтогаз" знизив ціну на газ в платіжці для населення до 4,3 грн, що на 14% менше в порівнянні з лютим. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Twitter.

Як відзначили в компанії, така ціна за кубометр газу є рекордною з 2016 року.

"В платіжці за газ ви побачите ціну 4,3 грн/кубометр. Це зниження на 14% в порівнянні з лютим і найнижча ціна з 2016 року", - повідомили в "Нафтогазі".

При цьому зазначається, що так як "Нафтогаз" не постачає газ безпосередньо населенню, крім Кіровоградської області, ціна у платіжці може відрізнятися.

"Згідно з урядовим правилами, газ по ПСО ми поставляємо через посередників. Сподіваємося, приватні постачальники скорегують свою ціну відповідно ринковому зниження і вона не буде перевищувати 4,3 грн/куб", - відзначили в компанії.

Зниження стало можливим завдяки новому індикатору на внутрішньому ринку.

"Ціна розраховується за формулою, яку визначає Кабмін. Основним індикативом результати біржових торгів газовому хабі ТТF. Однак у березні на внутрішньому ринку України з'явився новий індикатор. Оператор газотранспортної системи провів тендер на значний об'єм газу та торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на газ. Тому саме на цей індикатор ми орієнтувалися при розрахунку ціни на газ", - повідомили в "Нафтогазі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що середня митна вартість імпортного природного газу у лютому 2020 року склала 168,4919 доларів і 4129,4566 грн або за 1 тисячу кубометрів. За місяць газ подешевшав ще на 4%.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

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