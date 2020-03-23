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Евакуйованих українців Латвії випустили з поїзда

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 20:41
Евакуйованих українців Латвії випустили з поїзда
Фото: поїзд "чотирьох столиць" (РБК-Україна)

Всі знаходяться в поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус

Евакуйованих з Латвії українців почали випускати з поїзда "чотирьох столиць", який раніше прибув в Київ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами одного з медиків, що знаходяться у поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що у пасажирів потяга коронавірусу не виявлено.

"Потяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

Людей почали випускати з поїзда, що прибув з Білорусі та Прибалтики. Докладніше https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q

Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 23 березня 2020 р.

Відзначимо, сьогодні вдень на столичний залізничний вокзал прибув поїзд з Латвії. Кілька годин пасажирів поїзда не випускали з вагонів. Майже у кожного пасажира була виявлена висока температура.

Фото: поїзд "чотирьох столиць" (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Крім того, 23 березня в Україну з Італії повернуться 178 громадян. Вони вилетіли спецрейсом з Неаполя.

Додамо, що "Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, у Київ він прибуде в 23:59.

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