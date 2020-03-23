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До Києва прибув поїзд з евакуйованими з Латвії українцями, пасажирів не випускають

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 19:02
До Києва прибув поїзд з евакуйованими з Латвії українцями, пасажирів не випускають
Фото: поїзд "чотирьох столиць" з Латвії (РБК-Україна)

З поїзда нікого не випускають

В столичний залізничний вокзал прибув потяг "чотирьох столиць" з евакуйованими з Латвії українцями через спалах коронавірусу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На цей час з поїзда, який прибув у 15:45, досі нікого не випустили, через те, що майже у кожному вагоні є люди, у яких висока температура.

Як передає кореспондент РБК-Україна, медики вивели з поїзда двох пасажирів. У одного з них температура 37,4.

Фото: поїзд "чотирьох столиць" з Латвії (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Крім того, 23 березня в Україну з Італії повернуться 178 громадян. Вони вилетіли спецрейсом з Неаполя.

Додамо, що "Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, у Київ він прибуде в 23:59.

13 березня на засіданні РНБО було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На цей час останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

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