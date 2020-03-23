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НБУ підвищив офіційний курс долара вище психологічної позначки

Новини » Фінанси     23.03.2020 - 16:10
НБУ підвищив офіційний курс долара вище психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року долар подорожчав на 13% і вперше з січня 2019 року перевищив рівень 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара вище психологічної позначки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс встановлений на максимальному значенні з січня 2019 року. При цьому порівняно 31 грудня 2019 року курс долара до гривні виріс на 12,8% - з 24,9196 грн/долар до 28,1126 грн/долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара вище психологічної позначки

bank.gov.ua

Нагадаємо, 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 55 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 51 копійку до 30,06 гривень за євро. При цьому 12:00 курс долара виріс до 28,10-28,16 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 березня довідковий курс на рівні 28,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 березня (27,94 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 23 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,37 гривень за долар, курс євро знизився 12 копійок до 30,30 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,37 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,30 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,10 - 20 березня), продажу 3,67 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.

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