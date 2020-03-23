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Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:11
Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аптекам дозволили доставляти замовлення покупцям

Кабінет міністрів на час карантину в Україні дозволив дистанційний продаж ліків та медичних товарів. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

"Також дозволяється організовувати і здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником, під час їх транспортування", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд заборонив експорт спирту з України. На виїздах з спиртзаводів спеціальні пости повинні забезпечити контроль, куди і кому відвантажується спирт.

Крім того, рішенням уряду в країні закриваються всі аеропорти, крім міжнародного аеропорту "Бориспіль". З 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів з метою туризму. У Кабміні це називають вимушеним заходом для запобігання поширенню коронавірусу.

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