Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аптекам дозволили доставляти замовлення покупцям

Кабінет міністрів на час карантину в Україні дозволив дистанційний продаж ліків та медичних товарів. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

"Також дозволяється організовувати і здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником, під час їх транспортування", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд заборонив експорт спирту з України. На виїздах з спиртзаводів спеціальні пости повинні забезпечити контроль, куди і кому відвантажується спирт.

Крім того, рішенням уряду в країні закриваються всі аеропорти, крім міжнародного аеропорту "Бориспіль". З 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів з метою туризму. У Кабміні це називають вимушеним заходом для запобігання поширенню коронавірусу.