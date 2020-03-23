Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків

Аптекам дозволили доставляти замовлення покупцям
Кабінет міністрів на час карантину в Україні дозволив дистанційний продаж ліків та медичних товарів. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.
"Також дозволяється організовувати і здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником, під час їх транспортування", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд заборонив експорт спирту з України. На виїздах з спиртзаводів спеціальні пости повинні забезпечити контроль, куди і кому відвантажується спирт.
Крім того, рішенням уряду в країні закриваються всі аеропорти, крім міжнародного аеропорту "Бориспіль". З 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів з метою туризму. У Кабміні це називають вимушеним заходом для запобігання поширенню коронавірусу.