ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд щодо MH17 просить розсекретити супутникові знімки США з ракетою

Новини » Політика     23.03.2020 - 15:57
Суд щодо MH17 просить розсекретити супутникові знімки США з ракетою
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Слухання в Гаазькому суді відклали на червень

Суд у Гаазі у справі про катастрофу MH17 запросив супутникові знімки, на яких зафіксовано запуск ракети по пасажирському літаку. Про це пише місцеве видання NRC.

Повідомляється, що суд запросив у нідерландської прокуратури супутникові знімки США, які залишаються засекреченими. Суд цікавиться, чи можуть ці знімки розсекретити і додати в кримінальну справу.

Відзначимо, незабаром після катастрофи 17 липня 2014 року тодішній держсекретар США Джон Керрі заявив, що є докази запуску ракети. При цьому прокурору Нідерландів відкрили доступ до цих знімків.

Також повідомляється, що на сьогоднішніх слуханнях захист потерпілих отримав копію кримінальної справи. Крім того, слідчому судді передали справу Олега Пулатова і трьох інших обвинувачених до наступних слухань 8 червня. Слідчий суддя повинен вирішити, які частини переведуть російською мовою для підсудних.

Очікується, що основний розгляд справи почнеться наступного року.

Нагадаємо, раніше суд у Бердянську звільнив від кримінальної відповідальності бойовика, який в 2014 році після катастрофи MH17 на Донбасі охороняв уламки літака. Уродженець Єнакієвого Донецької області був звільнений від кримінальної після того, як надав дані про інших бойовиків, з якими він охороняв збитий літак.

США вийшли на третє місце в світі за кількістю хворих коронавірусом
Новини України Сполучені Штати АмерикиНідерландиMH17спутник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся