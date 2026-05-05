Вместо летних +29 в Украину идут дожди с грозами: какая погода будет завтра и когда все изменится

В ближайшие дни погода в некоторых областях Украины существенно изменится. Весеннее солнце спрячется за облаками и придут майские дожди, а местами - даже грозы.

Главное: Температурный пик : в среду, 6 мая, в большинстве областей будет сухо, а воздух прогреется до +19...+26°C, местами - до почти летних +29°C.

: в среду, 6 мая, в большинстве областей будет сухо, а воздух прогреется до +19...+26°C, местами - до почти летних +29°C. Изменение погоды : с четверга, 7 мая, атмосферный фронт с запада принесет первые кратковременные дожди и грозы.

: с четверга, 7 мая, атмосферный фронт с запада принесет первые кратковременные дожди и грозы. Осадки в столице : в Киеве дождливая погода вероятна (по предварительному прогнозу) в течение 8 и 9 мая.

: в Киеве дождливая погода вероятна (по предварительному прогнозу) в течение 8 и 9 мая. Похолодание: поскольку солнце чаще будет прятаться за облаками, температура воздуха в некоторых регионах также может снизиться.

Чего ждать от погоды в среду, 6 мая

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на три дня, погода в Украине в течение среды, 6 мая, ожидается преимущественно без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-12м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине может подниматься:

ночью - до 8-15 градусов выше нуля;

днем - до 19-26 градусов тепла.

При этом в дневные часы 6 мая столбики термометров могут подняться до +29°С местами:

в западных областях;

в северных областях;

в центральных областях.

Прогноз погоды по Украине на 6 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Когда и в какие области Украины придут дожди

Согласно предварительному прогнозу УкрГМЦ на текущую неделю, в течение 5-7 мая погоду без осадков в большинстве областей Украины обусловит поле повышенного давления.

Оно будет распространяться с Балкан и Черного моря.

Однако уже днем четверга, 7 мая, атмосферный фронт с запада вызовет кратковременные дожди в западных областях.

Местами вероятны также:

грозы;

усиление ветра до 15-20 м/с.

Исходя из карты, обнародованной на официальном портале УкрГМЦ, температура воздуха и днем, и ночью будет оставаться при этом достаточно высокой.

В дневные часы столбики термометров местами могут достигать +26°С.

Прогноз погоды по Украине на 7 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Уже на следующие сутки - в пятницу, 8 мая - кратковременные дожди и грозы вероятны также:

в северных областях;

в Винницкой области.

Прогноз погоды по Украине на 8 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В субботу, 9 мая, дожди могут "опуститься" также на некоторые центральные и южные области Украины.

Температура воздуха там также несколько снизится.

Прогноз погоды по Украине на 9 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 10 мая, "карта осадков" по стране может измениться.

Исходя из предварительного прогноза УкрГМЦ, дожди отойдут от западных и северных областей.

Зато осадки (дожди и даже грозы) вероятны будут в южных и восточных областях Украины, а также в Крыму.

Прогноз погоды по Украине на 10 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Как будет меняться погода в Киеве

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, 6 мая осадков в столице не предвидится.

Температура ночью составит около +12°С, тогда как днем - воздух может прогреться до +28°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

7 мая ночная температура воздуха может составлять около 14°С, а дневная - до 25°С. Облачность вероятна, но осадков еще не видно.

Однако уже 8 мая - дождь в Киеве вероятен в течение суток.

Температура воздуха при этом снизится - до +13°С ночью и +22°С днем.

9 мая вероятность осадков сохраняется. Однако уже 10 мая дождь может отступить.

Температура воздуха в столице в эти дни может быть похожей - около +10°С ночью и +17°С днем.