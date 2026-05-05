Вместо летних +29 в Украину идут дожди с грозами: какая погода будет завтра и когда все изменится
В ближайшие дни погода в некоторых областях Украины существенно изменится. Весеннее солнце спрячется за облаками и придут майские дожди, а местами - даже грозы.
Подробнее о погоде в Украине в ближайшее время и до конца текущей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Температурный пик: в среду, 6 мая, в большинстве областей будет сухо, а воздух прогреется до +19...+26°C, местами - до почти летних +29°C.
- Изменение погоды: с четверга, 7 мая, атмосферный фронт с запада принесет первые кратковременные дожди и грозы.
- Осадки в столице: в Киеве дождливая погода вероятна (по предварительному прогнозу) в течение 8 и 9 мая.
- Похолодание: поскольку солнце чаще будет прятаться за облаками, температура воздуха в некоторых регионах также может снизиться.
Чего ждать от погоды в среду, 6 мая
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на три дня, погода в Украине в течение среды, 6 мая, ожидается преимущественно без осадков.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-12м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине может подниматься:
- ночью - до 8-15 градусов выше нуля;
- днем - до 19-26 градусов тепла.
При этом в дневные часы 6 мая столбики термометров могут подняться до +29°С местами:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в центральных областях.
Прогноз погоды по Украине на 6 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Когда и в какие области Украины придут дожди
Согласно предварительному прогнозу УкрГМЦ на текущую неделю, в течение 5-7 мая погоду без осадков в большинстве областей Украины обусловит поле повышенного давления.
Оно будет распространяться с Балкан и Черного моря.
Однако уже днем четверга, 7 мая, атмосферный фронт с запада вызовет кратковременные дожди в западных областях.
Местами вероятны также:
- грозы;
- усиление ветра до 15-20 м/с.
Исходя из карты, обнародованной на официальном портале УкрГМЦ, температура воздуха и днем, и ночью будет оставаться при этом достаточно высокой.
В дневные часы столбики термометров местами могут достигать +26°С.
Прогноз погоды по Украине на 7 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Уже на следующие сутки - в пятницу, 8 мая - кратковременные дожди и грозы вероятны также:
- в северных областях;
- в Винницкой области.
Прогноз погоды по Украине на 8 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
В субботу, 9 мая, дожди могут "опуститься" также на некоторые центральные и южные области Украины.
Температура воздуха там также несколько снизится.
Прогноз погоды по Украине на 9 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
В воскресенье, 10 мая, "карта осадков" по стране может измениться.
Исходя из предварительного прогноза УкрГМЦ, дожди отойдут от западных и северных областей.
Зато осадки (дожди и даже грозы) вероятны будут в южных и восточных областях Украины, а также в Крыму.
Прогноз погоды по Украине на 10 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Как будет меняться погода в Киеве
Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, 6 мая осадков в столице не предвидится.
Температура ночью составит около +12°С, тогда как днем - воздух может прогреться до +28°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
7 мая ночная температура воздуха может составлять около 14°С, а дневная - до 25°С. Облачность вероятна, но осадков еще не видно.
Однако уже 8 мая - дождь в Киеве вероятен в течение суток.
Температура воздуха при этом снизится - до +13°С ночью и +22°С днем.
9 мая вероятность осадков сохраняется. Однако уже 10 мая дождь может отступить.
Температура воздуха в столице в эти дни может быть похожей - около +10°С ночью и +17°С днем.
Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть май в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.
Читайте также обо всех важнейших для украинцев датах в мае 2026 года по действующему календарю ПЦУ.