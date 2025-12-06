Замыкается на эскалации: Макрон сделал заявление после ракетной атаки РФ на Украину

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, направленные на Украину прошлой ночью, в частности на ее энергетическую и железнодорожную инфраструктуру", - написал президент Франции.

Макрон призвал к продолжению давления на российский режим, чтобы заставить Кремль пойти на мир. Также он подтвердил, что в Лондоне проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы будем продолжать эти усилия вместе с американцами, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на карту поставлена в Украине также безопасность всей Европы", - заверил французский лидер.