Война в Украине

Удары по энергетике и разбитый вокзал в Фастове: все о последствиях атаки на Украину

Суббота 06 декабря 2025 10:50
Удары по энергетике и разбитый вокзал в Фастове: все о последствиях атаки на Украину Фото: вокзал в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 6 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по украинским общинам, железнодорожной и портовой инфраструктуре, а также объектам критической энергетики. В результате атак есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов.

Все, что известно о последствиях обстрела, - в материале РБК-Украина.

Главное

  • Россия атаковала Украину дронами, ракетой и баллистикой
  • повреждена инфраструктура "Укрзализныци"
  • в шести областях перебои с электроэнергией
  • пострадали четыре человека, среди них - ребенок

Киевская область

Под массированным ударом оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы. В Фастове повреждены железнодорожная узловая станция, вокзал и пригородное депо, обслуживающее электропоезда, а также подвижной состав.

Из-за этого движение пригородных поездов затруднено: "Укрзализныця" изменила маршруты и организовала альтернативный автобусный подвоз пассажиров. Ограничено движение по станциям Мотовиловка, Кожанка и Фастов-2, а челночное движение Киев - Мотовиловка обеспечивает сообщение для населения.

Фото: последствия атаки на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)

В Вышгородском районе повреждены семь частных домов и газопровод низкого давления, уничтожены три грузовых автомобиля, локализован пожар на складе.

В Бучанском районе пострадал один дом и хозяйственные постройки, а в Белоцерковском районе горели складские помещения. В результате атак по области травмированы три человека, одна женщина госпитализирована, ее состояние стабильное, средней тяжести.

В селе Новые Петровцы из-за обломков дрона возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м. Также произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще шесть домов повреждены.

Кроме того, в Киевской области получила повреждения энергетическая инфраструктура, ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Фото: последствия атаки на Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Черниговская область

В Корюковском районе зафиксированы удары по жилому сектору и гражданским объектам. В Чернигове и Черниговском районе пострадали объекты критической инфраструктуры, в частности электро- и теплогенерации.

Фото: последствия атаки в Черниговской области (t.me/dsns_telegram)

Запорожская область

Россияне нанесли прицельные удары по Запорожскому району. Ремонтные бригады уже ликвидируют последствия для энергетических объектов.

Волынь

Луцк подвергся атакам российских дронов, в результате которых загорелись складские помещения с продуктами питания в одном из микрорайонов города. Уничтожено имущество, отделка и продукция на площади ориентировочно 3800 м2. Ликвидация пожара сейчас продолжается.

Днепропетровская область

Враг в течение ночи атаковал область. В Никополе ранен 11-летний мальчик. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Херсонская область

В результате атак частично обесточены несколько районов города. В регионе возможны перебои с водоснабжением.

Одесская область

Российские дроны повредили объекты энергетики. Без электро- и теплоснабжения остаются тысячи абонентов. Портовая инфраструктура обесточена, частично работает от генераторов, повреждены административные здания и элементы портовых объектов.

Отметим, что россияне атаковали Украину, применив 61 ракету и 653 дронов. Силам ПВО удалось сбить 615 вражеских целей.

