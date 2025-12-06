В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в ряде областей Украины днем 6 декабря ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - отметили в компании.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Сейчас графики не действуют в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За обновленной информацией можно следить на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона
"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - призывают украинцев энергетики.
Обстрел энергетики
Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.
Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.
В "Укрэнерго" сообщили, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии сегодня вынужденно увеличен.