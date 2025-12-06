ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света

Суббота 06 декабря 2025 13:52
UA EN RU
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света Фото: в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в ряде областей Украины днем 6 декабря ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - отметили в компании.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Сейчас графики не действуют в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За обновленной информацией можно следить на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - призывают украинцев энергетики.

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.

В "Укрэнерго" сообщили, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии сегодня вынужденно увеличен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
Новости
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне